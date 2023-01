Finse premier Sanna Marin zet journalist die opmerking geeft over haar leeftijd en geslacht op zijn plaats

34 jaar was Sanna Marin toen ze in 2019 premier werd van Finland. Een jonge leeftijd waarover de vrouw, tot haar ergernis, al erg veel vragen heeft gekregen. Zo ook op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos dinsdag. “Ik weet dat je het er niet graag over hebt”, begint journalist Fareed Zakaria van CNN. “Dus moeten we ook die richting niet uitgaan”, antwoordt Marin snel. Maar daar heeft de man geen oren naar. Ondanks het feit dat ze het liever over iets anders wil hebben, gaat hij er toch op in. En dan antwoordt ze met een zucht.