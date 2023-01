Koning Charles wil winsten windmolenparken aan het “publieke goed” besteden

Crown Estate, dat het vastgoed en eigendommen van de Britse monarchie beheert, kondigde onlangs de bouw van zes nieuwe offshore windmolenparken aan. Deze komen voor de kust ten noorden van Wales en in de Noordzee. De windmolens zullen energie opwekken voor zeven miljoen huishoudens. Omdat Crown Estate ook de rechten beheert van het continentaal plat, de zeebodem rond de kust van het Verenigd Koninkrijk, is het bevoegd voor het sluiten van contracten voor windmolenparken.

Het onderhoud van de koninklijke familie is gelinkt aan de opbrengsten van de Crown Estate. Zo krijgen Charles en co in het kader van de Sovereign Grant een kwart van de winst, de rest gaat naar de staat. Het geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld reis- en renovatiekosten van de familie te dekken.

Gezinnen in nood

Vorig jaar bedroeg het royale spaarpotje 86,3 miljoen pond (ongeveer 98,3 miljoen euro). De recente windmolenovereenkomst, goed voor een miljard pond, zou dit bedrag aanzienlijk verhogen. Maar Charles kiest er nu voor om de winstsurplussen - vermoedelijk vele miljoenen ponden - door te sluizen naar het publieke goed.

In zijn kersttoespraak richtte Charles zich eerder al in tot gezinnen in nood. Hij noemde het heden “een tijd van grote angst en nood”, niet enkel voor zij die geconfronteerd worden met conflicten, hongersnood of natuurrampen, maar ook voor degenen “die manieren moeten vinden om hun rekeningen te betalen en hun gezin te voeden en warm te houden”, aldus Charles. Miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk worstelen momenteel met de gestegen voedselprijzen en energiekosten.