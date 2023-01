Vijfde verdachte achter mislukte ontvoering Van Quickenborne nu ook uitgeleverd

Ondanks de penibele omstandigheden in onze Belgische gevangenissen, mag nu ook een vijfde verdachte in het verhaal van de mislukte ontvoering van Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) uitgeleverd worden. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank beslist.

Ze moeten in ons land niet op de grond slapen, krijgen de garantie dat ze minstens twaalf vierkante meter persoonlijke ruimte krijgen op cel én ze mogen hun eventuele straf in hun thuisland uitzitten. Tot daar de garanties die de vijf verdachten in het ontvoeringsverhaal van onze minister van Justitie hebben verkregen. Er is dan ook niets dat ook de uitlevering van de vijfde verdachte in het lopende dossier in de weg staat, besliste de Amsterdamse rechtbank donderdag.

De afgelopen weken zette de Nederlandse Justitie de uitleveringen naar ons land on hold, na verhalen over de schrijnende toestanden in onze gevangenissen. Die tijdelijke stop lijkt dus van de baan. Binnenkort wordt de man naar België overgebracht. Welke zijn precieze rol is, moet nog blijken.

Met vijf intussen

De vier reeds uitgeleverde mannen – allen Nederlanders – zitten hier al maanden in de cel. Ze zouden van onbekenden in het zware drugsmilieu instructies gekregen hebben om Van Quickenborne thuis in Kortrijk te ontvoeren. In hun auto werden wapens en spanriemen gevonden. Ze ontkennen dat ze de minister wilden ontvoeren. Door de acute dreiging vanuit de drugsmaffia zat Van Quickenborne eind vorig jaar gedurende twee periodes in een safehouse. Het onderzoek naar de opdrachtgever(s) gaat onverminderd voort.

