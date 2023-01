Frankrijk en Spanje ondertekenen vriendschapsverdrag

De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sanchez hebben donderdag in Barcelona een “verdrag van vriendschap en samenwerking” ondertekend. Het verdrag moet de betrekkingen tussen beide landen op het vlak van onder meer migratie, defensie en energie versterken. De twee leiders spraken zich bij die gelegenheid ook uit voor een gezamenlijk antwoord op de Amerikaanse ‘Inflation Reduction Act’. De tekst werd ondertekend op een plechtige ceremonie onder de koepel van het MNAC, het nationaal kunstmuseum van Catalonië.

De Franse president Emmanuel Macron had donderdag in een interview met de Spaanse krant El Pais nog benadrukt dat het verdrag tussen beide landen “zeer belangrijk” is. ‘Het taalkundige, culturele en economische leven tussen de twee landen loopt ver vooruit op de politieke structuur”, zegt het Franse staatshoofd. “We gaan dat nu een echt kader geven.”

Frankrijk had eerder al een vriendschapsverdrag gesloten met Duitsland en Italië. Spanje had enkel met Portugal al een gelijkaardige overeenkomst bereikt.

Meningsverschil

De ondertekening van het vriendschapsverdrag komt drie maanden nadat er een oplossing werd gevonden voor het meningsverschil tussen beide landen over een omstreden gaspijpleiding. Het door Parijs bestreden project Midcat werd afgevoerd. In plaats daarvan maken beide landen nu samen met Portugal werk van H2Med, een nieuwe onderzeese pijpleiding tussen Barcelona en Marseille.

Op een gezamenlijke persconferentie maakten Macron en Sanchez ook duidelijk dat ze allebei een “zeer slagvaardig antwoord” willen geven op de Inflation Reduction Act van de VS. Joe Biden wil meer dan 400 miljard dollar aan fiscale voordelen en subsidies toekennen aan Amerikaanse bedrijven die bijdragen aan de omslag naar hernieuwbare energie, maar bedrijven in Europa dreigen daardoor geconfronteerd te worden met een fors concurrentienadeel.

Het Amerikaanse plan zou “de deïndustrialisering van Europa” kunnen betekenen, deelde Sanchez mee op de persconferentie. “We zijn ons allebei bewust van het feit dat we op een zeer slagvaardige manier moeten reageren”, zegt Emmanuel Macron.