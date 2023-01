VS bereiken schuldenplafond en voeren “buitengewone maatregelen” in

De VS hebben donderdag het wettelijk vastgestelde schuldenplafond bereikt. Dat heeft minister van Financiën Janet Yellen donderdag meegedeeld aan de leiders in het Congres. Haar ministerie gaat “buitengewone maatregelen” nemen om de overheid open te houden, zo melden Amerikaanse media.

Het ministerie van Financiën gaat de bijdragen en aflossingen voor pensioen- en ziekenfondsen van het overheidspersoneel opschorten. Dat moet de overheid de financiële ruimte geven om ongeveer tot in juni de dagelijkse uitgaven te doen.

Yellen had vorige week al gewaarschuwd dat het schuldenplafond akelig dichtbij kwam. Intussen is de wettelijke leencapaciteit van 31,381 biljoen dollar bereikt. Ze roept de Congresleden op om het snel eens te worden over een verhoging of opschorting van de bovengrens.

Tot nu toe hebben de Republikeinen geweigerd akkoord te gaan met een hoger schuldenplafond. Ze eisen dat de regering van de Democratische president Joe Biden in ruil voor zo’n toezegging de overheidsuitgaven omlaagbrengt. Sinds de tussentijdse verkiezingen van het afgelopen najaar controleren de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden en de Democraten de Senaat.

Het schuldenplafond is een vastgelegde limiet op het bedrag dat de federale overheid mag lenen. Sinds de jaren 1960 is het plafond al een tachtigtal keer verhoogd, zo meldt CBS News.