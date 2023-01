Olivier Vandecasteele vrijdag op voorpagina van Franstalige kranten

Olivier Vandecasteele, de Belgische hulpverlener die in Iran in de gevangenis zit, staat vrijdag op de voorpagina van de Franstalige kranten in ons land. Dat laat Lapresse.be donderdag weten, het samenwerkingsverband van alle uitgevers van Franstalige dagbladen. De actie komt er in overleg met Amnesty International.