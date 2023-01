Werd de arrestatie van Greta Thunberg in scène gezet?

Het ging de wereld rond: beelden van klimaatactiviste Greta Thunberg die gearresteerd werd in het bruinkooldorp Lützerath. Nu wordt er echter op sociale media kwaad gereageerd nadat er video’s verschenen waarop een glimlachende Greta te zien is die vlak voor aan aanhouding poseerde voor de lens van fotografen.

De 20-jarige was een van de tientallen klimaatactivisten die door de politie werd aangehouden tijdens protesten in het bruinkooldorp Lützerath. Maar sinds de arrestatie circuleren er echter theorieën over die aanhouding. Volgens sommigen zou het allemaal in scène gezet zijn voor de camera’s. De Duitse autoriteiten ontkennen dat.

Op een video is namelijk te zien hoe Thunberg lacht met een man - die ook een andere demonstrant lijkt te zijn - terwijl ze door agenten wordt vastgehouden. De activiste wordt vastgehouden door twee politieagenten in volledige oproeruitrusting. De ene houdt haar bij de arm vast, de andere staat met zijn armen gekruist naast haar. Buiten beeld is een derde persoon te horen die met hen meelacht. Dan trekt de Zweedse een serieus gezicht en stopt ze met lachen als een fotograaf naar voren stapt om foto’s te maken. Op de achtergrond staat een groot aantal agenten op een rij. Wanneer ze door twee agenten naar de parkeerplaats geleid wordt, maken fotografen nog steeds foto’s.

Christof Hüls, woordvoerder van de politie van Aken, zei tegen het Duitse Nieuwsagentschap dat er “geen sprake was van een enscenering”. “De politieagenten waren zeker niet aan het poseren. Ze waren bezig met een missie. En als onderdeel daarvan moesten ze wachten”, klinkt het.