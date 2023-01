“Anderlecht in 1B? Alles is mogelijk.” Coach Brian Riemer zei het na de 2-3-nederlaag tegen Zulte Waregem om iedereen eens goed wakker te schudden, maar de vraag of dit paars-wit effectief kan degraderen wordt stilaan pertinent. De situatie was nooit zo pijnlijk als nu. Wij vroegen vijf Anderlecht-iconen of een degradatie echt zou kunnen.