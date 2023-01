Voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili blijft in de cel: “Dit is middeleeuws”

In het onderzoek naar mogelijke corruptie binnen het Europees Parlement blijft voormalige vice-voorzitter Eva Kaili aangehouden. De Griekse politica verscheen donderdag voor de raadkamer in Brussel, waar haar advocaten tevergeefs om haar vrijlating hadden gepleit. Na afloop klaagden ze de omstandigheden van haar detentie aan. “Dit is middeleeuws”, klonk het.

Het federaal parket onderzoekt of Qatar en Marokko de economische en politieke besluiten van het Europees Parlement hebben proberen te beïnvloeden. Ze zouden onder meer grote sommen cash geld hebben geschonken aan een aantal sleutelfiguren van het Europees Parlement. In december werden in een eerste fase vier personen opgepakt. Het ging om de Griekse sociaaldemocrate Eva Kaili, haar partner Francesco Giorgi, een Italiaanse lobbyist en Europarlementslid Pier Antoni Panzeri. Die laatste kreeg deze week het statuut van spijtoptant. De man zal - in ruil voor een strafvermindering - uitleg geven aan de speurders over de opgezette financiële constructies en namen noemen van alle betrokkenen bij het corruptieschandaal.

Intussen zitten Panzeri, Kaili en haar partner nog steeds in voorlopige hechtenis. De Griekse politica verscheen donderdag voor de raadkamer in Brussel, waar haar advocaten pleitten voor haar vrijlating. Ze klaagden na afloop van de zitting de omstandigheden van haar voorlopige hechtenis aan. “Vorige week werd ze op secreet geplaatst door de onderzoeksrechter”, zegt advocaat Michalis Dimitrakopoulos. “In die periode heeft ze ook 16 uur in een cel van de gerechtelijke politie gezeten. Hoewel het daar koud was en ze haar jas moest afgeven, kreeg ze geen tweede deken. Ze was ook ongesteld en verloor veel bloed, maar mocht zich niet wassen. Bovendien bleef het licht continu aan waardoor ze niet kon slapen. Ze heeft ook haar kind van 23 maanden oud nog maar twee keer mogen zien sinds ze werd aangehouden. Dit is foltering. Eva Kaili is in verdenking gesteld, maar er is nog altijd het vermoeden van onschuld. We zijn in Europa, maar deze handelingen gaan in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit zijn de middeleeuwen.”