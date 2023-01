Hulpdiensten ontdekken lichaam in kraakpand in Sint-Truiden

De politie en brandweer ontdekten donderdagnamiddag een lichaam in een kraakpand in Sint-Truiden. Het parket werd ingelicht en er werd beslist om het draaiboek voor ongewone sterfgevallen op te starten.

De onbekende, wiens identiteit niet meteen bekend was, werd rond 15 uur aangetroffen in een vroeger tankstation. Het gebouw aan de Tieltsesteenweg in Sint-Truiden is al lange tijd niet meer in gebruik en staat bekend als een kraakpand.

De lokale politie van Sint-Truiden stootte tijdens een controle van het verlaten onderkomen op de overleden persoon. Het lijk lag in een van de leegstaande lokalen. Vervolgens lichtten ze het parket van Limburg in en werd het draaiboek voor ongewone sterfgevallen opgestart. Het gerechtelijk labo en een wetsgeneesheer werden opgeroepen om het overlijden te onderzoeken.

(jcr/ppn)