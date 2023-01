Werknemers Londense metro gaan staken na discussie rond veiligheid

De vakbond ligt dwars over een plan dat zou toelaten dat treinen naar depots gereden worden zonder dat geverifieerd wordt of er zich geen passagiers meer in de metrostellen bevinden.

Volgens de vakbond zouden passagiers enkel nog een waarschuwing krijgen door “onbetrouwbare aankondigingen in 50 jaar oude treinen” om te vermijden dat ze meegevoerd worden naar depots.

Vandaag wordt er nog fysiek gecontroleerd of alle passagiers de treinstellen verlaten hebben, maar om kosten te besparen wil het management af van deze procedure. “Dit brengt zowel passagiers als personeel in gevaar”, aldus Finn Brennan van Aslef.