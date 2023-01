1,6 miljoen Fransen betogen tegen hogere pensioenleeftijd

In verschillende steden kwamen duizenden manifestanten samen. In de hoofdstad alleen, waar de protestmars op de Place de la République startte, werden 400.000 mensen geteld. Volgens cijfers van de verschillende prefecturen, kwamen 36.000 mensen samen in Toulouse, 26.000 in Marseille, 25.000 in Nantes, 23.000 in Lyon enzovoort.

In Parijs, Lyon en Rennes maakte de politie melding van enkele schermutselingen. Zo raakte de politie nabij de Bastille in Parijs slaags met enkele relschoppers die de ordediensten bekogelden. De politie gebruikte hierop traangas. Dertig personen werden aangehouden.

De stakingsdag heeft een groot deel van het Franse openbare leven platgelegd. Zo was er grote hinder op het openbaar vervoer, op de luchthaven van Parijs-Orly staakten de luchtverkeersleiders en veel scholen bleven dicht.

Met 62 jaar kent Frankrijk een van de laagste minimumpensioenleeftijden van Europa. Aanvankelijk was het de bedoeling van Macron om de lat op 65 jaar te leggen. Intussen is dat verlaagd naar 64 jaar. De regering wil zo de financiële haalbaarheid van de sociale zekerheid vrijwaren.