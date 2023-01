Britse premier Rishi Sunak verontschuldigt zich voor ‘gordelincident’

Sunak maakte een “kleine inschattingsfout” toen hij in een video voor Instagram zijn gordel uitdeed, zo laat Downing Street weten. Volgens een woordvoerder “accepteert Sunak volledig dat hij fout is en biedt hij zijn excuses aan”.

In het Verenigd Koninkrijk kan je tot 500 pond (ongeveer 570 euro) boete krijgen voor het niet dragen van je gordel wanneer er een gordel beschikbaar is in de wagen. Al zijn er wel enkele uitzonderingen.