Jon Thorsteinsson wil komende weken meer punten pakken met OHL: “Was hard om wedstrijden niet te winnen die we hadden moeten winnen”

Hij weet weer wat scoren is. Na dertien wedstrijden droogte maakte Jon Thorsteinsson (24) dinsdag opnieuw zijn doelpuntje tegen Eupen. De IJslander, die in de zomer overkwam van het Deense Aarhus, wil maar wat graag zijn steentje bijdragen aan de jacht van OH Leuven op de play-offs.

In zijn eerste zeven wedstrijden voor OH Leuven scoorde Jon Thorsteinsson meteen drie keer. Daarna viel hij lang stil, en ook uit de basiself. De IJslander, die tekende tot de zomer van 2025, mocht tien wedstrijden niet meer dan 45 minuten meedoen, maar werkte de laatste twee partijen weer nagenoeg volledig af. Thorsteinsson, die lang in de jeugd van Fulham speelde, heeft zich zijn overstap van het Deense Aarhus nog niet beklaagd.

Je bent iets meer dan zes maanden in Leuven. Hoe kijk je daarop terug?

“Het is een leerrijke periode geweest. Het was even aanpassen aan de Belgische competitie, maar ik hou er wel van, net als van het leven in België.”

Waarin zat de grootste aanpassing?

“De taal natuurlijk, want ik begrijp geen Nederlands. En de speelstijl is toch anders dan in Denemarken. Daar waren de wedstrijden fysieker en meer gesloten. Hier is een match redelijk open en daar houd ik van.”

Moest je buiten het veld ook aanpassen?

“Ja, omdat ik vlakbij het trainingscomplex hier in Oud-Heverlee woon in een hele rustige wijk. Tevoren woonde ik in Aarhus, waar er meer leven was.”

Heb je eigenlijk met een bekende van OHL of het Belgische voetbal gesproken voor je naar hier kwam?

“Ja, Runer Alex Runarsson (vorig jaar de doelman van OHL, red.) is een van mijn beste vrienden. Hij heeft de club aangeraden.”

Ben je tevreden met je persoonlijke niveau?

“Toch wel, al was er een periode dat ik weinig speelde. Het lijkt me deel van een natuurlijk proces bij een nieuwe werkgever. Ik ben tevreden met wat ik gebracht heb in de minuten die ik kreeg.”

Je leek heel sterk aan het seizoen te beginnen en daarna een dipje te kennen.

“Interessant dat jij dat zo ervaren hebt, maar ik niet. Misschien had ik liever wat meer minuten gekregen, maar met mijn niveau was ik nooit ontevreden.”

Hoe voel je je op dit moment? Je speelt weer meer dan voorheen.

“Goed. Het was wel hard om een paar wedstrijden niet te winnen die we hadden moeten winnen, en toch heb ik het gevoel dat we ons als ploeg steeds beter voelen. Er is vertrouwen.”

Met welk gevoel zitten jullie na de 1-1 tegen Eupen?

“We verdienden meer, zeker op basis van onze dominante eerste helft, maar dat moet ook een les zijn. We moeten nog meer op zoek gaan naar de 2-0 in plaats van af te wachten.”

Moeten jullie door het puntenverlies tegen Eupen iets rapen tegen Union?

“Moeten zou ik niet durven te zeggen, maar we gaan naar elke wedstrijd met de mindset om te winnen.”

Begrijp je het Belgische competitieformat al?

“Ja. In Denemarken is het nóg ingewikkelder.”

Hoeveel kansen geef je OH Leuven dan op de play-offs?

“Dat weet ik niet, maar het moet alleszins ons doel zijn. Als we nu een goeie reeks kunnen neerzetten zijn we goed op weg. Er zijn belangrijke wedstrijden op komst.”

Het hoeft niet dit jaar te zijn, maar droom je van Europees voetbal met OHL?

“Zeker. Als dat een optie is via de Europe play-offs, lijkt me dat realistisch.”