Alec Baldwin doorverwezen naar rechtbank na schietpartij op filmset ‘Rust’: “Niemand staat boven de wet”

Het incident dateert van oktober 2021 toen acteur Alec Baldwin een schietscène wilde inoefenen op de set van westernfilm Rust. Hij kreeg daarbij instructies van cinematograaf Halyna Hutchins, maar toen hij het geweer bovenhaalde en voor zich richtte, ging het plots af. Hutchins die recht voor Baldwin zat, werd dodelijk getroffen. Ook regisseur Joel Souza geraakte gewond bij het voorval.

Op basis van het postmortem-onderzoek werd al vrij snel geconcludeerd dat er geen kwaad opzet gemoeid was met het incident. Verder onderzoek moest wel uitwijzen wie verantwoordelijk was en in welke mate. Sindsdien werden beschuldigende vingers over en weer gericht.

Baldwin beweert dat hij niet wist dat het geweer geladen was en dat hij bovendien de trekker nooit heeft overgehaald. “Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik weet niet hoe die kogel in het geweer is beland. Ik weet het allemaal niet”, sprak hij in een emotioneel interview kort na de gebeurtenissen. De acteur legt de schuld bij Hannah Gutierrez-Reed, de rekwisiteur die instond voor de wapens op de set, en Dave Halls, de regieassistent die hem het wapen aanreikte voor het bewuste schietongeluk. In november klaagde hij de twee ook officieel aan.

Alec Baldwin met een geweer op de set van Rust.

Onvrijwillige doodslag

Halls en Gutierrez-Reed waren niet gediend met de klacht van Baldwin en hielden vol geen fout gemaakt te hebben. Gutierrez-Reed wijst op haar beurt naar de wapen- en munitieleverancier. Volgens haar zaten er tussen de dummy-munitie ook scherpe patronen, iets waar ze niet om hadden gevraagd.

Veel heeft het vingerwijzen niet uitgehaald. Vijftien maanden na de feiten hebben aanklagers geconcludeerd dat Baldwin, Halls en Gutierrez-Reed alle drie in de fout zijn gegaan. Dat maakten officier van justitie Mary Carmack-Altwies en speciale aanklager Andrea Reeb donderdag bekend. Baldwin en Gutierrez-Reed zullen eind deze maand officieel aangeklaagd worden wegens onvrijwillige doodslag. Halls wordt beschuldigd van nalatig gebruik van een dodelijk wapen.

De betreurde Halyna Hutchins (42). — © AFP

“Na een grondige beoordeling van het onderzoek heb ik vastgesteld dat er voldoende bewijs is om Baldwin, Halls en Gutierrez-Reed aan te klagen”, verklaarde Carmack-Altwies. “Onder mijn toezicht staat niemand boven de wet en verdient iedereen gerechtigheid.”

Ook speciale aanklager Reeb windde er geen doekjes om: “Als ook maar iemand van deze drie mensen zijn job goed had gedaan, was Halyna Hutchins vandaag nog in leven. Het bewijs toont een duidelijk patroon van minachting voor de veiligheid op de filmset van Rust.”

Halls zou een schikking hebben aanvaard en krijgt een voorwaardelijke straf. De andere twee beschuldigden zullen zich binnenkort moeten verantwoorden in de rechtbank. Een jury zal beslissen over hun lot. Baldwin en Gutierrez-Reed riskeren tot 18 maanden gevangenisstraf en een boete van 500 dollar (462 euro) als ze veroordeeld worden.

De producenten van ‘Rust’, onder wie ook Baldwin zelf, kregen eerder al een boete van bijna 126.000 euro voor het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.