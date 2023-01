PSV verkoopt aanvaller Madueke voor ruim 35 miljoen euro aan Chelsea, ex-Club Brugge-speler genoemd als vervanger

PSV raakte eerder deze transferperiode met Cody Gakpo al een andere aanvaller kwijt. De Oranje-international vertrok voor zo’n 50 miljoen euro naar Liverpool. Hoeveel geld PSV voor Madueke krijgt, meldt de Eindhovense club niet, maar het zou gaan om een bedrag tussen de 35 en 40 miljoen.

Madueke had bij PSV nog een contract tot de zomer van 2025. De buitenspeler stond de voorbije jaren geregeld aan de kant met blessures. Dit seizoen kwam Madueke in de Eredivisie ook pas tot vier duels, waarin hij één keer scoorde.

In het seizoen 2020-2021 brak Madueke door bij PSV. In 24 competitieduels maakt hij zeven doelpunten. Madueke stond toen ook in de belangstelling van andere clubs, maar hij besloot zijn contract te verlengen. PSV haalde Madueke in de zomer van 2018 als 16-jarige speler weg bij Tottenham Hotspur.

LEES OOK. Ajax en PSV azen op gewilde Arnaut Danjuma

Ex-Bruggeling als vervanger?

Voormalig Bruggeling Arnaut Danjuma zou in beeld zijn als opvolger van Madueke, maar dat wil PSV niet bevestigen. De 25-jarige buitenspeler voetbalt nu nog bij Villarreal en heeft bij de Spaanse club nog een contract tot de zomer van 2026. Danjuma voetbalde in de jeugd bij PSV en kwam daarna uit voor NEC, Club Brugge en Bournemouth.