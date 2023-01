Personeel wil niet dat geschorste prof nog terugkeert: “Er waren te veel gelijkaardige incidenten”

“Van het honderdtal personen dat met de professor samenwerkt, is het aantal dat na zijn schorsing nog met hem wil samenwerken te tellen op de vingers van één hand”, zegt Tim Joosen, ACOD-vakbondsafgevaardigde voor het universiteitspersoneel. “Dat komt omdat er meerdere incidenten in dezelfde zin zijn geweest met de bewuste prof. Men vindt zijn straf te licht, twijfelt aan zijn schuldinzicht en vreest voor de veiligheid en de sfeer op de werkvloer.”

LEES OOK: UGent-professor vier maanden geschorst na klacht over aanranding

Rector Rik Van de Walle vertelde dinsdag op een informele infosessie binnen de specifieke onderzoeksgroep waar de prof werkzaam is, dat hij de incidenten heeft overgemaakt aan het parket.

“De tuchtcommissie heeft mijn cliënt geschorst voor één feit uit 2017”, zegt zijn raadsman Joris Van Cauter. Hij verwijst naar de aanranding van een 23-jarige studente, van wier eindwerk de prof promotor was en bij wie hij na een etentje in het buitenland handtastelijk was geworden. “Al die andere zaken heeft de tuchtcommissie van tafel geveegd.”

LEES OOK: Ex-studente (28) getuigt over aanranding door promotor: “Ik werd niet geholpen door UGent zoals het moest”

Angstcultuur

“Het had allemaal zo ver niet hoeven te komen als het universiteitsbestuur in 2017 zijn werk had gedaan en alle partijen bij elkaar gebracht”, aldus Van Cauter. “Mijn cliënt had toen al in een gesprek met de vice-rector zijn excuses overgebracht maar UGent heeft het meisje toen afgescheept. Doordat de universiteit dit dossier liet verrotten, voelde een site zich ook geroepen om de foto van de professor op sociale media te plaatsen en hem af te schilderen als een seksueel roofdier. De instagramsite is daarvoor veroordeeld maar de hetze daarrond heeft het debat tot op heden vertroebeld. Nu nog volhouden dat er sprake zou zijn van meerdere incidenten gaat volledig in tegen de tuchtbeslissing die maar één feit bewezen acht.”

Rector Rik Van de Walle maakte andere meldingen van grensoverschrijdend gedrag door de hoogleraar over aan het parket — © fvv

Ook Tim Joosen van ACOD vindt dat UGent te laat heeft gereageerd op de melding van de studente. “Het management heeft in 2017 nagelaten om doortastend te reageren. Dat heeft het gevoel van onzekerheid en onveiligheid bij het personeel en zelfs andere professoren natuurlijk aangewakkerd en in die onderzoeksgroep geleid tot de angstcultuur die er nu nog altijd heerst.”