Minister-president Jan Jambon (N-VA) komt terug van de jaarlijkse verzameling van de allerrijksten in Davos en zal onmiddellijk vol aan de bak moeten. In twee dossiers zorgt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor hoogspanning in de regering. “Binnen de fractie vragen we ons steeds vaker af: waar is Jan?”, zegt een parlementslid.