Washington lanceert pilootproject waarbij elke Amerikaan vluchteling kan sponsoren

Het programma, dat de naam ‘Welcome Corps’ kreeg, laat voor het eerst toe dat elke Amerikaan een vluchteling kan sponsoren zonder daarbij via een vereniging of ngo te moeten passeren.

Doelstelling is om in het eerste jaar 10.000 Amerikanen te mobiliseren om 5.000 vluchtelingen te sponsoren. Wie zich daartoe bereid toont, dient uitgebreide veiligheidscontroles te ondergaan en te kunnen bewijzen dat hij het ook financieel kan bolwerken. Een sponsor moet kunnen aantonen minstens drie maanden over 2.275 dollar (2.100 euro) per vluchteling te beschikken om kleding en andere basisbehoeften te kunnen aanschaffen.

President Biden had de lat op 125.000 vluchtelingen op jaarbasis gelegd, maar Washington komt in de verste verte niet in de buurt van dat cijfer. In de eerste drie maanden van het fiscale jaar 2023 (oktober - december 2022) werden amper 6.750 vluchtelingen in de VS opgenomen.