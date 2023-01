Aie aie aie aie aie aie, Amir Murillo: hoeveel herkansingen krijgt de Panamees nog van Anderlecht?

Iets meer dan drie jaar speelt Amir Murillo nu in het shirt van Anderlecht. In januari 2020 ruilde hij New York Red Bull voor paars-wit. Zijn eerste jaar was niet slecht, maar daarna begon hij de fouten op te stapelen. Soms lijkt het licht uit te gaan bij de Panamees en dat heeft nu toch al behoorlijk wat punten gekost. Alternatieven voor Murillo in de paars-witte kern zijn de twintigjarige Killian Sardella of de achttienjarige Noah Sadiki, maar zij gaven er ondanks hun talent al blijk van nog niet helemaal klaar te zijn voor het hoogste niveau.

7 maart 2021: Strafschop veroorzaakt tegen KV Mechelen

Anderlecht staat al een tijdje 1-0 voor tegen Malinwa als Murillo een lelijke charge op Shved begaat. De bal gaat terecht op de stip en De Camargo maakt gelijk voor KV Mechelen. Paars-wit kan niet meer reageren, twee punten kwijt.

15 juli 2021: Cadeautje voor Vanzeir en Undav

Het is de openingsspeeldag van het seizoen 2021-2022. Union keert eindelijk terug naar het hoogste niveau en dus hebben we ook weer een Brusselse derby. Bij een 1-1-stand schuift Murillo de bal op het uur los in de voeten van Vanzeir. Die bedient zijn maatje Undav, die Union op voorsprong zet. De bezoekers maken er later nog 1-3 van.

21 oktober 2021: Billenincident met Dewaest

Anderlecht staat 1-2 achter tegen OH Leuven als Dewaest het achterwerk van Murillo aanraakt. De Panamees is woest en geeft een elleboogstoot. Hij laat zijn ploeg in de steek, maar Zirkzee slaagt er wel nog in om 2-2 te maken.

15 mei 2022: Slaperig én rood tegen Union

In april mist Murillo eerst al de beslissende strafschop in de bekerfinale tegen AA Gent, maar soit, dat kan gebeuren. In de voorlaatste wedstrijd van de play-offs tegen Union zijn de fouten zwaarder. In het begin van de wedstrijd staat de RSCA-rechtsachter te slapen, waardoor Mitoma de score kan openen. In het slot pakt Murillo ook nog rood na een onnodig zware tackle langs achteren.

8 januari 2023: Wéér de mist in tegen buren van Union

Het lijkt elke keer tegen Union te zijn dat Murillo kopje-onder gaat. Bij een 1-1-stand laat hij zich op de achterlijn makkelijk aftroeven door Lapoussin. Uit die actie kan Lynen scoren. Brian Riemer zegt nadien opvallend genoeg dat hij tevreden is over de Panamees.

18 januari 2023: Fadera snoept de bal af

Tien dagen na zijn laatste grote fout is het opnieuw prijs. Murillo laat zich bij een 2-2-stand de bal afsnoepen door Alieu Fadera, die alleen op doel af kan. Die laatste kan de winnende treffer voor Zulte Waregem zomaar in de verste hoek jassen. Anderlecht zakt weer wat dieper in het moeras en Murillo zit er opnieuw voor iets tussen. Is het deze keer de fout te veel?