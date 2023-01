Rudi Völler wordt directeur van Duitse nationale ploeg

Voormalig Duits international Rudi Völler gaat opnieuw voor de voetbalbond van zijn land werken. De 62-jarige ex-spits treedt vanaf 1 februari in dienst als directeur van de nationale ploeg. Hij volgt in die functie een andere gewezen Duitse aanvaller op, Oliver Bierhoff. Die stapte op na de snelle exit van de Mannschaft op het WK in Qatar.

Met de benoeming van Völler volgt de Duitse voetbalbond het advies van een taskforce waar de wereldkampioen van 1990 zelf deel van uitmaakte. De 90-voudige international (47 goals) was tussen 2000 en 2004 bondscoach van zijn land, met een WK-finale in 2002 als hoogtepunt, en trainde nadien Roma en Bayer Leverkusen. Bij die laatste club was hij ook jaren sportief directeur.

“Na vele mooie jaren bij Bayer Leverkusen keer ik terug naar de plek waar ik als bondscoach prachtige tijden heb beleefd”, zegt Völler. “Allereerst moeten we nu een basis leggen om succesvol te kunnen zijn op het EK in eigen land in 2024. Wij hebben daar de spelers voor.”