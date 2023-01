Hip en gezond: nieuwe oudste persoon ter wereld (115) heeft zelfs eigen Twitter-account

115 jaar jong is ze, de nieuwe oudste persoon ter wereld. Sinds het overlijden van de 118-jarige Lucile Randon, heeft Maria Branyas Morera de fakkel van nestor overgenomen op onze planeet. Al moeten we met twee woorden spreken, want het is nog wachten op de officiële erkenning van Guinness World Records.

Maria heeft de Spaanse nationaliteit, maar werd geboren in de Verenigde Staten. Op 4 maart 1907 zag ze het levenslicht in San Francisco, al zal ze wellicht weinig herinneringen hebben aan Amerika. In 1915 besloot haar familie de oceaan over te steken om opnieuw in thuisland Spanje te gaan wonen. De overtocht kostte het leven aan haar vader die net voor aankomst stierf aan tuberculose.

In Spanje maakte Maria twee wereldoorlogen en de Spaanse burgeroorlog van dichtbij mee. Ze trouwde er met een dokter en kreeg drie kinderen, waarvan één reeds gestorven is. Ook haar man stierf relatief vroeg, op 72-jarige leeftijd, maar Maria bleef zich kranig houden. De piano was haar grote passie. Pas toen ze zeven jaar geleden gevoelloze vingers begon te krijgen, stopte ze noodgedwongen met muziek maken.

“Oud, heel oud, maar niet dom”

Twee jaar geleden kreeg Maria, die sinds twintig jaar in een rusthuis in Olot verblijft, nog corona, maar ook dat overleefde ze. Het bewijst hoe sterk ze is. “Ze is nog nooit naar het ziekenhuis moeten gaan, heeft nog nooit iets gebroken en is in goede gezondheid. Ze heeft geen pijn”, zei haar jongste dochter Rosa Moret (78) aan de Catalaanse televisie. Volgens haar zit het in de genen.

En dat Maria nog helemaal mee is met haar tijd bewijst haar eigen Twitter-account. “Oud, heel oud, maar niet dom”, staat er te lezen op het account dat beheerd wordt door haar familie. Ze telt iets meer dan 7.000 volgers.

