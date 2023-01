Laforge floot niet tegen Odoi, maar had STVV een penalty moeten krijgen tegen Club?

In de 36ste minuut verdedigde Denis Odoi wel erg risicovol op STVV-aanvaller Hayashi, want hij hield zijn handen niet thuis. De Japanner ging neer in de zestien na het duel met de Club-verdediger, maar ref Laforge zag er geen strafschopovertreding in en ook de VAR greep niet in. En als Laforge dan toch voor een schwalbe wilde fluiten, dan had hij geel moeten trekken. Had dit een strafschop moeten zijn of niet? Oordeelt u zelf.