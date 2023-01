Ex-inbreker Evert trekt op ‘dievenpad’ en kan huizen moeiteloos binnen raken: “Dit duurt minder dan een minuut”

Om zijn verslavingen te betalen brak Evert Jansen jarenlang in, maar nu is hij op het rechte pad en wil hij mensen sensibiliseren om hun huis beter te beveiligen. — © Ivan Put/ Shutterstock

Op vijf jaar tijd zijn er in de politiezone Waasland-Noord 31 buurtinformatienetwerken (BIN’s) opgestart. Daarin engageren bewoners zich om verdachte situaties aan de lokale politie te melden om hen een handje te helpen. Inbraakpreventie maakt daar een groot onderdeel van uit. “De leden van een BIN zijn onze ogen en oren op het veld en signaleren verdachte situaties wanneer de politie niet in de buurt is om mensen met slechte bedoelingen te klissen”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

Politie en ex-inbreker samen op pad

Volgens Natasja Van Wiele, BIN-verantwoordelijke bij de lokale politie, zijn de buurtinformatienetwerken van onschatbare waarde. Twee dagen lang trok de inspecteur samen met ex-inbreker Evert Jansen door de straten van de politiezone om aan inbraakpreventie te doen. De resultaten zette Evert donderdagavond zelf uiteen. Hij kent de kneepjes van het vak maar al te goed en heeft er zelfs al tv-programma’s over gemaakt. Om zijn verslavingen te betalen, brak hij jarenlang in. Maar nu is hij op het rechte pad en wil hij mensen sensibiliseren om hun huis beter te beveiligen. (Lees verder onder de foto)

Burgemeester Marc Van de Vijver, inspecteur Van Wiele en ex-inbreker Jansen vertellen wat we kunnen doen om inbraken te voorkomen. — © dvk

Aan de hand van tientallen foto’s toonde Evert hoe gemakkelijk hij de afgelopen dagen in tal van huizen had kunnen inbreken. “Poortjes zijn gewoon open, op de voordeur hangen briefjes om de tuin langs achteren te betreden en heel vaak ligt er materiaal dat inbrekers kan helpen, zoals ladders of kruiwagens”, zegt hij.

Lampje laten branden

“Een inbreker heeft minder dan een minuut nodig om een kiepraam open te doen of een slot uit te boren. Wanneer je je ramen en deuren zichtbaar barricadeert, schrikt dat de boef al af en zal hij bij het volgende huis proberen in te breken. Ook wanneer er een lampje brandt of als er een teken van leven is in het huis ben je veiliger.”

Tijdens zijn tweedaagse in de streek gedroeg Evert zich heel opvallend en liep hij zonder schroom door tuinen en langs opritten om te kijken waar en hoe er zou ingebroken kunnen worden. “Op die twee dagen tijd hebben we één telefoontje van een bezorgde inwoner gekregen, en dat is echt frappant”, zegt inspecteur Van Wiele. “Sociale controle is de beste beveiliging. Daarom manen we iedereen aan om een oogje in het zeil te houden en melding te maken van verdachte personen via de nummers van de politie.”

Concrete tips van Evert kan je nalezen via deze link.