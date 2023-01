18-jarig meisje met autisme stapt uit het leven na pesterijen: “Jente wou er zo graag bijhoren”

“Omdat mijn dochter autisme had, was ze een makkelijk slachtoffer.” Aan het woord is Ilse (46), mama van de 18-jarige Jente uit Brugge die vorige week uit het leven stapte, getekend door pesterijen op school. Door haar verhaal te doen wil ze oproepen om wie ‘anders’ is niet scheef te bekijken. “Enkele weken geleden deed mijn dochter nog een aanvraag voor euthanasie, maar daar kon ze uiteindelijk niet op wachten.”