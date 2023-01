“De tank is leeg.” Met dat zinnetje kondigde de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern gisteren onverwachts haar afscheid aan, zonder één doekje erom. Ze stopt ermee, met leiden. Tijd om haar dochtertje van school af te halen en te trouwen met haar Clarke. Een exit volledig in lijn van de voorbije 5,5 jaren: met oprecht gevoel. Kenners over de vloek en zegen van empathie op de leidersstoel.