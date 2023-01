België belooft extra wapens aan Oekraïne

België wil extra antitank- en luchtafweergeschut leveren aan het Oekraïense leger. Dat zei minister van Defensie ­Ludivine Dedonder (PS) aan de vooravond van een cruciale bijeenkomst van tientallen bondgenoten in het Duitse Ramstein. In aanloop naar de top die vandaag plaatsvindt, deden heel wat landen nieuwe beloftes aan Kiev. Zo zal het VK tanks leveren, Nederland een gegeerd Patriot-lucht­afweersysteem en heeft de VS een nieuw wapenpakket ter waarde van 2,5 miljard dollar klaar. Iedereen kijkt naar Duitsland. De druk op Berlijn is groot om de levering van ­Leopard 2-tanks, van Duitse makelij, mogelijk te maken.

Wat België precies zal leveren is nog niet bekend. Het besluit moet vandaag afgeklopt worden in de ministerraad. Ons land gaf tot nog toe voor 221,95 miljoen euro aan humanitaire en militaire steun. Ongeveer 145 miljoen euro ging naar machinegeweren, antitankwapens en munitie, maar ook onderzeese drones. Artillerie, pantserwagens of tanks kunnen we niet leveren. “We hebben ze niet of hebben ze zelf nodig. Dat is een gevolg van decennia van onderfinanciering”, zegt luitenant-kolonel Tom Simoens van de ­Koninklijke Militaire School. Een alternatief is constructies opzetten waarbij ons land wapens koopt voor Oekraïne. Zo wil Nederland Leopard 2-tanks aanschaffen om meteen door te sturen naar het front. (agg)