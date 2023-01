Ondanks goede cijfers: topman Netflix zet stap opzij

Netflix presenteerde donderdag mooie cijfers. In het vierde kwartaal van vorig jaar kon het 7,66 miljoen nieuwe abonnees bemachtigen. Dat is veel meer dan de 4,5 miljoen die het bedrijf zelf had vooropgesteld en waar analisten vanuit gingen. Toch zet Hastings een stap opzij. Na enkele woelige jaren zegt hij het rustiger aan te willen doen. “Ons bestuur bespreekt al vele jaren mijn opvolging (zelfs oprichters moeten evolueren!)”, schrijft Hastings in een blogpost. “Het bestuur en ik geloven dat dit het juiste moment is om mijn opvolging af te ronden.” Hastings blijft wel betrokken als uitvoerend voorzitter. Co-CEO Ted Sarandros blijft op post, hij wordt voortaan bijgestaan door Greg Peters.

Hastings kwam in 1997 op het idee om een bedrijf te beginnen nadat hij een boete van 40 dollar moest betalen voor het te laat inleveren van de gehuurde film Apollo 13. De eerste abonnees van Netflix konden via de website dvd’s huren die per post werden opgestuurd. (agg)