Gespot in Gentse tribune: Adrien Trebel van Anderlecht

Opgemerkte gast in de eretribune van AA Gent: Adrien Trebel, in het gezelschap van zijn spelersmakelaar Mogi Bayat.

Had de Fransman niets beters te doen en wilde hij Bayat vergezellen bij een bezoekje aan de confrontatie tussen twee van zijn ‘favoriete’ clubs? Of is het een voorteken dat de Buffalo’s nu of komende zomer nog eens een poging gaan doen om de 31-jarige middenvelder naar Gent te halen? Trebel zat alleszins altijd in de bovenste schuif van Hein Vanhaezebrouck én is einde contract bij Anderlecht, waar hij met zijn riante loon al jaren op het budget weegt. (kvu)