Amerikaans rockicoon David Crosby overleden

De muzikant uit Los Angeles was in de jaren 60 een van de oprichters van de invloedrijke rockgroep The Byrds. De rockgroep scoorde onder andere hits met Mr. Tambourine Man – een cover van Bob Dylan – en Turn! Turn! Turn!.

In de jaren 70 maakte Crosby furore met Stephen Stills en Graham Nash. Samen vormden ze de supergroep Crosby, Stills & Nash. Later vervoegde Neil Young nog het drietal en werd het Crosby, Stills, Nash & Young.

Crosby werd twee keer opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame, zowel met The Byrds als met Crosby, Stills & Nash. In de zomer van 2021 bracht hij zijn laatste soloalbum For Free uit.

Gevangenis en levertransplantatie

Jarenlang worstelde Crosby met alcohol- en cocaïneverslavingen. In 1982 werd hij in Texas opgepakt voor drugs- en wapenbezit, waardoor hij in 1986 vijf maanden lang in de cel zat. In 1994 onderging hij een levertransplantatie.

In een verklaring zegt zijn vrouw dat Crosby overleed in het bijzijn van haarzelf, zijn soulmate en zijn zoon Django. “Hoewel hij niet langer hier bij ons is, zal zijn menselijkheid en vriendelijke ziel ons blijven leiden en inspireren. Zijn nalatenschap zal blijven voortleven door zijn legendarische muziek.” (agg)