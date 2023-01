Verzoeningsoverleg na overname supermarkten Mestdagh door Intermarché levert niets op

Een verzoeningsoverleg tussen de vakbonden en de directie bij de supermarktgroep Intermarché heeft woensdag niets opgeleverd. Dat zei Myriam Delmée van de socialistische vakbond BBTK. Het is niet duidelijk of de vijf Brusselse winkels donderdag heropenen.

Intermarché nam de 86 supermarkten van Mestdagh over. De vakbonden maken zich zorgen over het franchisemodel dat de Franse groep geleidelijk wil uitrollen in de overgenomen winkels, waardoor de werknemers onder een ander paritair comité zouden vallen en hun loonvoorwaarden dus gewijzigd zouden zien.

Voorts hekelen de vakbonden dat Intermarché geen rekening zou houden met eerdere sociale akkoorden rond personeelscontracten en werklast. Delmée heeft het over “minachting” van de directie.

Er is ook ongenoegen omdat Intermarché – dat vooral in Wallonië actief is – niet zou willen investeren in tweetaligheid, louter en alleen voor de Brusselse en twee Nederlandstalige winkels. Als gevolg daarvan moeten de werknemers er zelf etiketten afdrukken en plakken op de producten van het merk Intermarché.

“Zien of winkels dicht blijven”

De vakbonden zijn van plan om donderdag een pamflet te verspreiden onder de werknemers. Daarin zullen ze hun gebrek aan vertrouwen in de directie toelichten. “In functie daarvan zullen we zien of de winkels dicht blijven”, aldus Delmée.

Op 24 januari vindt een nieuwe bijzondere ondernemingsraad plaats.