Opnieuw gewelddadige confrontaties tussen betogers en politie in Peru

Bij antiregeringsprotesten in de Peruaanse hoofdstad Lima zijn demonstranten donderdag opnieuw slaags geraakt met de politie. De betogers probeerden volgens radiozender RPP door te dringen tot het parlement. Meerdere mensen raakten gewond.

Duizenden mensen, vooral uit het zuiden van Peru, waren donderdag naar Lima getrokken, maar ook in andere delen van het land kwam het tot (gewelddadige) protesten. Op videobeelden is te zien hoe manifestanten stenen en voetzoekers wierpen naar de politie. Die reageerde door traangas af te vuren op de menigte.

In de zuidelijke stad Arequipa kwam één persoon om het leven, terwijl tien anderen gewond raakten, zo maakte de ombudsdienst van de overheid bekend. Sinds het begin van de protestgolf in december kwamen al 45 mensen om in Peru.

Ontslag president geëist

Het Zuid-Amerikaanse land heeft sinds de afzetting en opsluiting van de socialistische president Pedro Castillo te maken met aanhoudende onrust. Betogers willen het ontslag van zijn opvolger en voormalige vicepresident Dina Boluarte en eisen onmiddellijk nieuwe verkiezingen. Afgelopen weekend riep de regering de noodtoestand uit.

Castillo wilde in december een motie van wantrouwen voorkomen door het parlement te ontbinden. Uiteindelijk zetten de parlementsleden hem af, waarna Castillo werd opgepakt voor poging tot staatsgreep.