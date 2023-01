Op dit moment zijn er naar schatting 24 wolven in België. Dat schrijven de kranten van Sudpresse vrijdag. Er worden dit jaar drie nesten verwacht, waarvan twee in Wallonië.

Met twee roedels, de ene in Limburg en de andere in de Hoge Venen, zijn in drie jaar tijd 29 wolven geboren in België. Vier welpen kwamen om door aanrijdingen in Limburg, andere verlieten hun roedel en trokken naar gebieden buiten België.

Experten schatten dat er nu nog dertien wolven in Limburg zijn: de ouders en elf jongen van de laatste twee worpen. In Wallonië zouden nog elf wolven zitten: twee paren, twee jongen van 2021 en vijf jongen van 2022.

Sinds november heeft zich namelijk een derde paar gevestigd, in Wallonië, in het grensgebied met Duitsland nabij Bütgenbach. Het gaat om een rekel uit Duitsland en een jonge wolvin uit een van de eerste Belgische nesten.

“Voldoende plaats”

Volgens de verantwoordelijke van het wolvennetwerk van de Waalse overheid, Alain Licoppe, is er in Wallonië voldoende plaats voor tot vijftien à twintig roedels.

Naast wolven die zich permanent vestigen, trekken ook heel wat jonge nestverlaters, uit bijvoorbeeld Nederland of Duitsland, door België. In Wallonië werden er in 2022 zo dertien geïdentificeerd aan de hand van hun DNA.