Britse moeder (40) moet bijna twee uur wachten op ambulance en sterft, terwijl haar dochtertje (9) haar huilend probeert wakker te maken

Na bijna twee uur wachten op een ambulance is een grieperige Britse vrouw eerder deze maand overleden. Haar dochters wachtten al die tijd aan haar zijde, en zamelen nu geld in om haar begrafenis te kunnen betalen.

De 40-jarige Victoria Louisa Maame Yamphet was op 6 januari grieperig geworden toen ze weer thuis kwam in het Oost-Londense Dagenham. Haar toestand ging er in de dagen die volgden erg op achteruit, zo zegt haar 18-jarige dochter Emmanuelle in Britse media. In die mate zelfs dat ze op 10 januari zodanige pijn had aan haar ribben en in de buikstreek dat haar dochter panikeerde en de hulpdiensten besloot te bellen om 6.09 uur.

Het begin van een lijdensweg. De ambulance zou er binnen de 10 minuten zijn, maar was er 20 minuten later nog niet. Emmanuella belde en het uur van aankomst bleef uitgesteld worden. Ondertussen zat ook de 9-jarige dochter van de vrouw naast haar te “huilen” en voortdurend aan haar lichaam te trekken om haar mama wakker te houden.

Plots werd dan gezegd dat ze een uur moest wachten. “Ondertussen bleef mijn moeder pijn hebben en haar ademhaling werd moeizamer en moeizamer”, aldus Emmanuella. Rond 7.15 uur kreeg ze te horen dat een taxi zou komen om haar naar het ziekenhuis te brengen. Die kwam uiteindelijk om 7.45 uur toe. Toen was Victoria al gestopt met ademen, met haar dochters nog steeds aan haar zijde. “Ik belde de verplegers nog eens in tranen om hen sneller hier te krijgen. Een minuut erna kwamen ze toe. Maar omdat ze ons een uur en 45 minuten lieten wachten, heeft mijn moeder het niet gehaald.”

Waaraan de vrouw overleed, is nog niet duidelijk. Bij Daily Mail verontschuldigt de Londense ambulancedienst zich voor de tragedie. “Het spijt ons enorm voor de vertraging en we onderzoeken wat hier verkeerd is gelopen.”

Om een begrafenis voor haar moeder te kunnen organiseren, is Emmanuella met een geldinzameling begonnen.