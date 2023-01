Rusland installeert luchtafweer op daken in Moskou uit schrik voor Oekraïense drones

Op de daken van talrijke overheidsgebouwen in Moskou zijn de voorbije dagen luchtafweersystemen verschenen. Het lijkt erop dat Rusland zich voorbereidt op een luchtaanval op de hoofdstad. Of er indicaties zijn dat zoiets zou gebeuren, is niet duidelijk.

Op sociale media geplaatste en intussen geverifieerde foto’s van de afweersystemen doken donderdag op. Het gaat om Pantsir-afweersystemen die dienen om vliegtuigen, drones en aankomende raketten uit de lucht te schieten. Ze werden geplaatst bovenop enkele gebouwen van de overheid en het leger in Moskou, onder andere langs de Moskva-rivier. In een video zie je hoe zo’n systeem op een schoolgebouw gezet wordt.

Het Russische leger heeft nog niet bevestigd dat het die systemen geplaatst heeft, maar meerdere Russische mediakanalen bevestigen wel dat ze geplaatst zijn. Waarom ze er staan, is dus ook niet meegedeeld. Volgens de militaire bloggers in Rusland heeft dat alles te maken met vrees voor luchtaanvallen. “Het betekent dat onze leiders goed begrijpen welke risico’s er zijn en snappen dat luchtaanvallen op Moskou en de regio errond een kwestie van tijd zijn”, schreeft Alexander Kots, een voorstander van de oorlog in Oekraïne. “Het is goed om je daarop voor te bereiden.”

Net nu de systemen geplaatst zijn, hebben meerdere Europese landen aangekondigd zwaardere wapens te gaan leveren aan Oekraïne. Of die twee zaken aan elkaar gelinkt zijn, is niet duidelijk.