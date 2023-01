Ouders van Amerikaanse jongen (6) die leerkracht neerschoot reageren voor het eerst: “Wapen was beveiligd”

De ouders van de zesjarige jongen die op 6 januari zijn lerares neerschoot in het Amerikaanse Newport News, hebben gereageerd op de schietpartij. Zij zeggen in een statement dat ze verantwoordelijk met wapens omgaan en dat het wapen waarmee hun zoon schoot “beveiligd” was. De neergeschoten leerkracht heeft het ziekenhuis ondertussen verlaten.

De 25-jarige Abigail Zwerner heeft eerder deze week het ziekenhuis in Newport News, in de Amerikaanse staat Virginia, mogen verlaten. Zij had op 6 januari een kogel in de borst gekregen van een zesjarige leerling op Richneck Elementary School. Toen werd voor haar leven gevreesd, maar ze herstelt goed van haar verwondingen en zet haar revalidatie thuis verder.

De ouders van de jongen hebben in een statement gereageerd op de schietpartij. Daarin zeggen ze dat hij lijdt aan een “acute beperking” en dat hij in de klas gewoonlijk vergezeld wordt door een ouder. “Dat was de eerste week waarin we niet bij hem in de klas waren. We zullen ons onze afwezigheid voor de rest van ons leven beklagen.”

“Ons gezin heeft zich er altijd al voor ingezet om verantwoordelijk met wapens om te gaan en wapens uit de buurt van kinderen te houden”, staat er nog in te lezen. “Het wapen waar onze zoon toegang toe had gekregen was beveiligd.” Meer details geeft de familie niet over dat laatste. Wat ze bedoelen met “beveiligd” is dus niet duidelijk. Ook hoe het kind erbij geraakt is, wordt niet verduidelijkt.

In het statement gaat het ook over de neergeschoten lerares. “Ons hart is bij haar en we bidden voor haar herstel. Ze heeft onze zoon en kinderen in nood onbaatzuchtig gesteund en geholpen. We zijn haar daar enorm dankbaar voor.” Hun zoon krijgt nu de behandeling die hij nodig heeft in het ziekenhuis, klinkt het nog.

Het is de eerste keer dat de familie gereageerd heeft sinds het incident. Voorlopig is de moeder, de eigenares van het wapen, niet aangeklaagd. Maar het onderzoek gaat verder, zei politiechef Steve Drew.