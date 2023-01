“Schade is heel groot”: woning onbewoonbaar na gasexplosie, twee bewoners gewond naar ziekenhuis

Een huis in de Vlikkenbergstraat is vrijdagochtend een gasexplosie geweest. Door de kracht werd een deel van de muur weggeblazen. De twee bewoners konden op eigen kracht naar het ziekenhuis. Volgens de eerste berichten zou een van hen brandwonden hebben.

De explosie gebeurde vrijdag rond 7 uur in de doodlopende straat. De brandweer van de post Genk ging ter plaatse. Toen de brandweermannen arriveerden, zagen ze dat de ramen uit het huis waren weggeblazen.

Volgens de brandweerofficier gaat het hier om een explosie door propaangas. “De schade is over de hele woning heel groot. Het dak is gelift, muren zijn gescheurd en een deel van de gevel is ingestort. Het huis werd meteen onbewoonbaar verklaard omdat het instabiel is”, aldus de brandweerofficier.

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers