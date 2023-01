Anderlecht speurt in Italië naar nieuwe spits: getergd paars-wit in polepositie voor Thomas Henry

Die naam zal u waarschijnlijk bekend in de oren klinken. De 28-jarige Fransman was tussen januari 2019 en de zomer van 2021 aan de slag bij OH Leuven, en voordien ook al even bij Tubeke. OHL cashte destijds 5,5 miljoen van Venezia, dat Henry een jaar later verkocht aan Hellas Verona.

Henry vecht dit seizoen voor de tweede keer op rij tegen de degradatie uit de Italiaanse Serie A. Vorig seizoen scoorde hij negen keer, dit jaar kwam hij nog niet verder dan twee doelpunten in Veronese dienst. Voor Leuven deed Henry nochtans 45 keer de netten trillen.

Nu lijkt de Fransman dus de nieuwe spits van Anderlecht te gaan worden. Om welke formule het gaat, huur of aankoop, is voorlopig onduidelijk. Ook Club Brugge en KV Mechelen informeerden naar Henry, die in Italië een contract heeft tot 2026.

Paars-wit zou zijn goals goed kunnen gebruiken na een 1 op 9 in de competitie en een voorlopige 12de plaats.