Malafide praktijken bij goudwisselkantoren blootgelegd: “Bij ‘opkoop van oud goud’-winkels kan je zoiets verwachten”

Isaac Ben van goudwisselkantoor Cash for Gold. — © Dirk Kerstens

Antwerpen

Betalingen die ver onder de geschatte waarde liggen, foute karaatbepalingen en illegale uitbetalingen in cash: het VRT-programma Factcheckers schetste een weinig flatterend beeld van de goudwisselkantoren in de Antwerpse stationsbuurt. Een goudhandelaar uit de diamantwijk ontkent niet dat er rotte appels tussenzitten. “Maar het is goed dat die praktijken aan het licht komen, dan kunnen de mensen zien dat ik eerlijk ben.”