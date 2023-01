Promofilmpje voor Wagner-groep veroorzaakt ophef in Servië

Een filmpje van een Russische nieuwssite heeft verontwaardiging veroorzaakt in Servië. Op de beelden is te zien hoe Servische vrijwilligers door de Wagner-groep gerekruteerd worden om aan de zijde van het Russische leger te gaan strijden in Oekraïne.

Een advocaat uit Belgrado en enkele antioorlogsorganisaties hebben donderdag een klacht ingediend tegen de Russische ambassadeur in Servië en het hoofd van de Servische staatsveiligheid en Inlichtingendiensten, omdat zij ervan beschuldigd worden Serviërs te rekruteren voor de Wagner-groep, een huurlingenleger dat aan de zijde van Rusland staat. Het logo van de groep dook in Belgrado al meermaals op op muren in het straatbeeld. Wellicht maakt dat deel uit van de pogingen tot rekrutering.

De Servische president Aleksander Vucic reageerde erg kwaad op de rekruteringsvideo’s van het huurlingenleger van Wagner. “Waarom roep jij, van Wagner, iemand uit Servië op wanneer je weet dat het tegen onze regels is?”, vraagt hij zich af.

Vucic benadrukt dat Servië, dat al eerder kritiek kreeg door zijn lange vriendschap met Rusland te verkiezen boven EU-lidmaatschap, “neutraal” staat tegenover de oorlog in Oekraïne. Met president Poetin heeft hij al maandenlang niet gesproken, zegt hij nog. Hoeveel Serviërs al gerekruteerd zijn, is niet duidelijk. Strijden op buitenlandse slagvelden is strafbaar in het land.