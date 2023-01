Verschillende kandidaten dingen mee naar Nieuw-Zeelands premierschap na verrassend vertrek Jacinda Ardern

Zondag organiseert Arderns Labour Party een partijraad om een nieuwe leider te kiezen. Op 14 oktober later dit jaar zullen de parlementsverkiezingen plaatsvinden. Wie uit de bus komt als nieuwe premier, staat dan ook meteen voor de moeilijke taak om de populariteitscijfers van Labour Party tegen oktober op te krikken.

Coronaminister

De favoriet in de race is de 44-jarige Chris Hipkins, de ‘coronaminister’ die voor een strenge, maar effectieve pandemiestrategie koos. Met veertien jaar parlementservaring op de teller, en kennis van verschillende ministerposten, wordt Hipkins als een grote kanshebber aangestipt.

Ook Kiri Allan hoopt het stokje van Ardern over te nemen. De voormalige zakenadvocate maakte in 2017 haar intrede in het parlement. Sindsdien wordt de 39-jarige politica vaak aangeprezen als toekomstig leider, zo niet de eerste Maori-regereringsleider van het land. De Maori-caucus van de partij komt zaterdag bijeen en zal naar verwachting veel invloed hebben op de uiteindelijke keuze wie de nieuwe premier wordt.

Net zoals Allan is Michael Wood, een andere kandidaat, relatief nieuw op het politieke toneel. Maar sinds zijn intrede in het parlement in 2016 heeft hij snel bekendheid vergaard. De 42-jarige politicus is momenteel minister van Immigratie en Transport. Wood staat gekend voor zijn uitvoerig spreektalent.

Tank leeg

Donderdag maakte de huidige premier Jacinda Ardern bekend dat ze tegen 7 februari haar ambt neerlegt. “Ik weet wat deze baan vergt en ik weet dat ik niet meer voldoende in de tank heb. Zo simpel is het”, zei de 42-jarige regeringsleider. “We geven alles wat we kunnen zolang we kunnen, en dan is het tijd. En voor mij is het tijd.” De politica werd internationaal gelauwerd hoe ze met de beslissing is omgegaan.