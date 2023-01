Werknemers bij Mercedes in Duitsland mogen rekenen op recordpremie tot 7.300 euro

Zowat 93.000 werknemers van luxewagenbouwer Mercedes-Benz in Duitsland mogen dit jaar rekenen op een winstpremie op recordhoogte. De autobouwer zal zijn werknemers een premie tot 7.300 euro betalen, zo maakte hij vrijdag bekend in Stuttgart. Vorig jaar bedroeg de winstpremie nog 6.000 euro. De werknemers zullen de premie in april uitbetaald krijgen.