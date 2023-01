NASA en Boeing werken aan nieuw soort vliegtuig

Sustainable Flight Demonstrator: zo is het project van NASA en Boeing getiteld. Ze streven ernaar samen een energiearm vliegtuig met één gangpad te bouwen dat, als het even kan, tegen het einde van dit decennium al gebouwd, getest en in gebruik genomen wordt.

NASA-directeur Bill Nelson schreef woensdag in een statement dat zijn organisatie luchtverkeer de voorbije decennia duurzamer en betrouwbaarder heeft gemaakt. “En nu willen we in de samenwerking met Boeing commerciële vliegtuigen uitdenken die energie-efficiënter en beter voor het milieu, de wereld en passagiers wereldwijd zijn.” Als dat lukt, schrijft Nelson nog, zullen die vliegtuigen in de jaren 2030 mensen rondvliegen.

Minder uitstoot

De eerste test staat gepland voor 2028. Volgens NASA en Boeing kan het vliegtuig waar ze aan werken 30 procent minder brandstof verbruiken en koolstof uitstoten dan commerciële vliegtuigen vandaag doen. Het idee erachter wordt het Transonic Truss-Braced Wing-concept genoemd. Dat berust op langwerpige, dunne vleugels die worden gestabiliseerd door diagonale stutten die de vleugels met het vliegtuig verbinden. De vorm van het ontwerp zorgt voor minder weerstand, wat betekent dat er minder brandstof wordt verbruikt. Andere groene technologieën zullen ook geïntegreerd worden, klinkt het.

NASA en Boeing werken er samen aan, zo zeggen ze in het statement, om meer risico’s te nemen dan een bedrijf alleen aankan. “Dit is een experimenteel vliegtuig”, aldus Nelson. “Dit is geen commerciële ontwikkeling van een vliegtuig waar passagiers vandaag in gaan vliegen. En de reden dat we dit moeten doen, is omdat dit technologie met een hoog risico is. We proberen technologie te valideren.”