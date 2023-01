Antwerpen

In de voormalige The Upper Room Bar van het Antwerpse sterrenrestaurant The Jane is donderdagmiddag Untitled geopend. Deze bar moet de meer toegankelijke versie worden van het toprestaurant van sterrenchef Nick Bril. Onze culinaire journalist reserveerde donderdag als eerste klant een stoel aan de marmeren bar, voor een fractie van de prijs van bij The Jane.