Georgische ex-militair doodt vijf personen bij schietpartij

Bij een schietpartij in Georgië zijn donderdag vijf mensen om het leven gebracht. Een ex-militair opende het vuur met een automatisch wapen vanaf een appartementsbalkon. Hierna pleegde hij zelfmoord, zo melden de autoriteiten van het land.

Het geweld vond donderdagavond plaats in Sagarejo, een stad van ongeveer 10.000 inwoners op een vijftigtal kilometer van de hoofdstad Tbilisi. De dader schoot vier mensen op de binnenplaats van het gebouw dood, net zoals een politieagent die te hulp kwam gesneld. Vijf anderen raakten gewond, onder wie een persoon zwaargewond.

“Een commando van special forces kwam ter plekke en vroeg de man om zich over te geven. Natuurlijk begon hij opnieuw te schieten”, zei minister van Binnenlandse Zaken Vakhtang Gomelauri. Toen het commando het appartement binnendrong, schoot de dader zichzelf neer”, aldus nog de minister.

De motieven van de schutter zijn niet bekend. Het zou gaan om een ex-militair, geboren in het jaar 1974. Tussen 2006 en 2021 werkte hij voor het Georgische leger en was hij ingezet in Afghanistan.