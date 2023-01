Benfica versterkt zich met oog op clash met Club Brugge in Champions League: Gonçalo Guedes komt over van Wolverhampton

Bij de Wolves kwam Guedes dit seizoen niet verder dan twee goals in achttien wedstrijden. Hij mocht beschikken en Benfica, de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg, speelde snel op de bal. De club uit Lissabon verkocht Guedes in januari 2017 voor zo’n dertig miljoen euro aan PSG. Het avontuur in Parijs mislukte, waarna een passage bij Valencia volgde. Wolverhampton haalde de 32-voudig Portugees international afgelopen zomer naar de Premier League.

Benfica is in de achtste finales van de Champions League de tegenstander van Club Brugge. De heenwedstrijd is op 15 februari in het Jan Breydelstadion, de terugmatch volgt op 7 maart in Lissabon. Benfica staat in eigen land na zestien speeldagen op kop in de competitie, met 41 punten. Eerste achtervolger Braga volgt op vier punten.