Bewoners zitten al 2 weken vast in serviceflat: “Op handen en voeten naar boven kruipen: dat gaat toch niet?”

In de serviceflats Boeksveld in Wilrijk zitten sommige bewoners al bijna twee weken vast op hun verdieping. De enige lift in het gebouw, voor de minder mobiele bewoners onmisbaar om beneden te geraken, kampt immers met een technisch probleem. “Ik heb mijn afspraken bij de dokter en kinesist moeten afzeggen. Hopelijk missen we de nieuwjaarsreceptie van volgende week niet”, vertelt een residente.

“De lift kampt met een elektrisch probleem”, legt buurtzorgcoördinator Ben Nachtegael uit. “Zowel bedrijf Kone met wie we een onderhoudscontract hebben, als fabrikant Otis zijn al komen kijken. Daaruit blijkt dat er een printplaat aan vervanging toe is, maar dat onderdeel moet besteld worden. We kunnen dus niet met zekerheid zeggen wanneer de lift opnieuw in werking kan treden. We staan in voortdurend contact met de twee bedrijven om dit snel op te lossen. Ondertussen proberen we de bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen door bijvoorbeeld maaltijden naar boven te brengen en hun afval op te halen.”

Goed voor conditie

Op de tweede verdieping woont Gilberte Fouilleen (79). Ze zit erg in met de mensen die vastzitten op hun appartement, maar probeert er nog iets positiefs uit te halen. “Ik nam sowieso al vaak de trap. Ik ben nog mobiel en de trap nemen is beter voor mijn conditie. Maar met de boodschappen is het toch lastig. Ik heb al nagedacht over manieren om mijn caddie door de bochten van de smalle trap te wringen, maar daar ben ik nog niet helemaal uit.” (Lees verder onder de foto)

Gilberte leeft mee met de andere minder mobiele bewoners. — © Joris Herregods

Aan de andere kant van de gang is Fons De Graaf bezig met het schilderen van het appartement voor zijn schoonbroer. Die zou normaal gezien binnenkort intrekken in de serviceflat. “Zolang de lift niet gemaakt is, kan mijn schoonbroer niet verhuizen. Hij kan moeilijk elke keer op handen en voeten naar boven kruipen. Ik vind het schandalig dat het herstellen van een lift zo lang duurt.” (Lees verder onder de foto)

Fons die het appartement voor zijn schoonbroer klaarstoomt samen met zijn hondje Lady. — © Joris Herregods

Koffiekransjes in de gang

Lezen, koken, breien, de afwas laten staan voor de volgende dag, je moet je met iets bezighouden als je heel de dag binnen zit. Op de derde verdieping zoeken de bewoners elkaars gezelschap op. Bij het horen van stemmen in de gang gaan alle voordeuren open en is iedereen klaar voor een babbeltje.

Een tafeltje met wat stoelen in de gang lijkt hun geen slecht idee. Ook bij het personeel kunnen ze altijd terecht. “Maaltijden worden nu naar boven gebracht. We krijgen vaak een bezoekje van de stagiair, een heel vriendelijke jongeman. Hij komt dan horen hoe het met ons gaat of hij helpt met de boodschappen”, vertelt een bewoonster die liever anoniem blijft. (Lees verder onder de foto)

Een vrijwilligster die maaltijden aan de deur van de bewoners komt brengen. — © Joris Herregods

Twee liften

De bewoners begrijpen niet dat er maar een enkele lift is in hun blok. “Alle flats voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor assistentiewoningen. Er zijn per blok verschillende liften in het gebouw, maar de structuur van het gebouw laat helaas niet toe om van het ene blok naar het andere te gaan”, licht Pieter Dierckx, directeur Klantbeleving bij Zorgbedrijf Antwerpen, toe.

Voor de bewoners van residentie Boeksveld is het dus nog even afwachten. De monteurs doen hun best om de lift via de schacht te herstellen. Hopelijk kan iedereen snel terug naar buiten en hoeft er niemand de nieuwjaarsreceptie te missen.