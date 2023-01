Officieel: Michael Frey van Antwerp naar Schalke (met aankoopoptie)

The Great Old nam de 28-jarige Zwitser in de zomer van 2021 over van het Turkse Fenerbahçe, na een gesmaakte uitleenbeurt aan Waasland-Beveren. Ook op de Bosuil stond Frey steeds garant voor doelpunten, maar aangezien de Nederlandse coach Mark van Bommel dit seizoen zijn landgenoot Vincent Janssen voorin de voorkeur gaf, belandde Frey plots al te vaak op de bank. Na het met 0-3 gewonnen Bekerduel bij competitieleider Racing Genk gaf hij te kennen de club te willen verlaten, ondanks een nog lopende overeenkomst tot medio 2024.

Schalke kwam al gauw op de proppen, maar de club uit Gelsenkirchen beschikt na enkele woelige jaren over niet al te veel financiële middelen voor nieuwe spelers. Uiteindelijk werd er toch een deal gevonden. “Ik ben blij hier vandaag te zijn en meteen met het team het trainingsveld op te gaan”, vertelt Frey in een eerste mededeling. “Ik zal er alles aan doen om me zo snel mogelijk aan te passen zodat we samen punten kunnen sprokkelen.”

Dat zal nodig zijn, want zowat halverwege de competitie staan de Königsblauen met amper negen punten op de laatste plaats in de Bundesliga, op vier punten van Bochum, de voorlaatste in de stand en op vijf punten van de eerste veilige plaats. Na een stevige winteronderbreking hervat de Bundesliga dit weekend met de zestiende speeldag. Schalke en Frey staan dan meteen voor de zware verplaatsing naar Eintracht Frankfurt, de nummer vier in de stand.

Ondanks zijn bankzittersstatuut was Frey dit seizoen toch weer goed voor negen doelpunten in 23 duels voor The Great Old. Voor zijn komst naar Deurne-Noord speelde de voormalige Zwitserse jeugdinternational voor Young Boys, Lille, Luzern, FC Zürich en Nürnberg, dat hem destijds leende van Fenerbahçe. Wat later vierde hij zijn debuut op de Belgische velden in Beveren.