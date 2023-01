Bussen rijden opnieuw uit na “extreme weersomstandigheden” in Limburg, code geel verlengd tot zaterdagmiddag

Sinds halfdrie rijden de bussen van De Lijn opnieuw uit in de provincie Limburg. Door de “extreme weersomstandigheden” waren de ritten vrijdag een tijdlang opgeschort, “maar intussen is de dooi ingetreden en zijn de zware sneeuwbuien gestopt”. Elders in het land is het sneeuwtapijt al zo goed als verdwenen. Toch blijft code geel voor gladheid nog tot zaterdagmiddag gehandhaafd.

Eerder vandaag had De Lijn beslist voorlopig geen bussen meer in de provincie Limburg te laten uitrijden. Dat had de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij vrijdag omstreeks 13 uur bekendgemaakt via Twitter. Ze verwees naar “de extreme weersomstandigheden” in de provincie.

“Het ging om een preventieve maatregel”, zegt woordvoerder Frederik Wittock. “Hier en daar in de provincie zijn enkele kleine ongevallen gebeurd, voor alle duidelijkheid niet met bussen van De Lijn. Maar we wilden het zekere voor het onzekere nemen. Nu is er een evaluatie gebeurd van het weer. Vanaf halfdrie konden de chauffeurs weer uitrijden.”

Het was vrijdag nergens harder aan het sneeuwen dan in Limburg. De temperaturen zijn er ook laag, waardoor de wegen er erg glad bij liggen. De provincie ligt bijna helemaal bedekt met een witte laag. Er zijn ook heel wat meldingen geweest van gladde voet- en fietspaden. De voetbalwedstrijd tussen Jong Genk en SL16 FC in 1B werd uitgesteld door de hevige sneeuwval.

Onder meer op de Wagemanskeel in Genk konden door de hevige sneeuwval vrachtwagens niet meer passeren. De hellingen waren te stijl, het wegdek te glad en de vrachtwagens zwaar geladen. “We wisten wel dat het ging sneeuwen, maar niet dat daardoor het verkeer zou vastzitten”, zegt één van de vrachtwagenchauffeurs. Sommige bestuurders reden weer achteruit om op een recht stuk weg een nieuwe aanloop te nemen in de hoop de helling in een hogere versnelling over te kunnen. Maar ook dat lukte niet. Personenwagens konden wel nog langs, maar ook voor die bestuurders was het uitkijken. (Lees verder onder de video)

Enkel in Zuid-Limburg bleef de sneeuw achterwege. Ook de rest van het land bleef sinds vrijdagvoormiddag gespaard. Op veel plaatsen was het sneeuwtapijt rond 13 uur zelfs al helemaal verdwenen. Er was voor De Lijn ook lang hinder in Vlaams-Brabant en Antwerpen door de sneeuw, maar dat lijkt opgelost.

In de namiddag lijkt daar niet meteen een einde aan te komen. Het KMI heeft nog tot zaterdagmiddag code geel afgekondigd voor gladheid. In de meeste provincies is er vrijdagmiddag wel een korte onderbreking van de KMI-waarschuwing, maar in Limburg, Antwerpen en ook in Luik en Luxemburg blijft code geel onafgebroken gelden tot zaterdag 11 uur. Enkel aan de kust geldt code geel pas vanaf 2 uur ’s nachts op zaterdag, tot 11 uur.

