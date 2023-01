DE STEMMEN VAN ASSISEN. “Je ziet hoe één terrorist wil weglopen. Maar de rest haalt hem terug”

Een goeie maand is het proces rond de aanslagen in Brussel nu bezig, en ondanks alle commotie gaat het stilaan over de kern van de zaak: wat is er exact gebeurd op 22 maart 2016? Steven De Bock, journalist bij Nieuwsblad, volgde de haarfijne reconstructie op het proces, en vertelt daarover in onze podcast De Stemmen van Assisen: “De beelden van Maalbeek waren een eyeopener. Dat was eigenlijk erger dan Zaventem.”